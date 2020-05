Venezolanos atacaron con piedra y palo a un cirujano y a su mujer | VÍDEO

Durante la cuarentena por el nuevo coronavirus que se vive en Colombia, una turba de manifestantes golpeó a un médico cirujano en la ciudad de Bogotá, además de tratar de romper los vidrios de su camioneta con palos y piedras.

El profesional de la salud fue identificado como Iván Santos, quien manifestó que cuenta con autorización para ir a tratar a sus pacientes, pero mientras conducía por la capital se encontró con un grupo de desadaptados que se abalanzó sobre él.

“Me bajé a decirles que soy médico y que tengo que pasar. Me cogieron por lo menos ocho personas a golpes. Me pegaron con palos y me tocó defenderme”, expresó el doctor.

En la grabación, la víctima menciona que los atacantes también destrozaron el vehículo en el que iba junto a su esposa, pero que debido a que la camioneta es blindada no lograron romper los vidrios.

El galeno aseguró que no ha podido hacer la denuncia formal y que pidió la ayuda de las autoridades. "Hay muchos venezolanos metidos en esto que dicen que no responden a las leyes colombianas. Tengo videos de todo y quiero hacer la denuncia sobre esto", recalcó.

Sin embargo, según el medio CM & Noticias que estuvo en el lugar de los hechos consultando, distintos manifestantes contestaron que el hombre presuntamente les quería “arrollar” con el auto para pasar el cercado.