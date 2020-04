Experiencias de madre primeriza que cambiará tu vida por completo

Ser madre primeriza es vivir todo aquello que nunca había imaginado. Ni lo que escuchaste de tus amigas que ya tienen hijos se comparará con lo que te tocará vivir. Todo lo que te dijeron del significado de ser mamá pero el doble. A continuación, una lista de experiencias que marcarán tus días y, sobre todo, noches de los primeros meses de tu hijo en este mundo ¡Prepárate!

Si tu sueño es tener un bebé, tienes muchas curiosidades sobre el embarazo o de cómo cuidar a un recién nacido ¡estas en el mejor lugar!. En este espacio encontrarás nuevas experiencias que toda mamá vivirá sí o sí. Sin embargo, ten por seguro que todo sacrificio valdrá la pena porque a tu lado tendrás a un nuevo ser que te acompañará por el resto de tu vida.

El parto no es como en las películas

Definitivamente, esto es falso. Las películas nos han hecho creer que la mujer puede dar a luz en cuestión de minutos. Esto no sucede así en la vida real. Tu tiempo de parto puede durar horas. No vas maquillada a los hospitales, no hay tiempo para ello ni mucho menos es lo primordial.

Puedes estar todo un día esperando el proceso de dilatación mientras van llegando las contracciones cada vez más fuerte. Algunas mujeres quieren el parto normal, pero a la hora de la hora no dependerá de ti sino de tu cuerpo. Puede que los mismos doctores te digan que ha pasado mucho tiempo y el bebé no está acomodado. Esto provocará a que tengan que hacerte una cesárea.

¿Las madres no duermen bien?

Esta es la pregunta que muchas mujeres se hacen. Algunas creen que es pura exageración o cuento para asustar, pero la respuesta es sí. Los primeros días de tu bebé serán increíbles, más aun cuando no sepas ni la hora que es por atender los llantos de tu bebé.

Sin embargo, ellos no tienen la culpa de tener ganas de llorar en el día o noche. No escogen la hora para hacerlo, pues simplemente es la única forma que tienen para comunicarse. Dormir en el vientre de su madre a pasar a una cuna es una sensación completamente nueva y distinta para el bebé, por lo que, al comienzo les costará un poco adaptarse.

Asimismo, los bebés no reconocen la hora del día. Pueden llorar en cualquier momento, ya que, uno de los motivos de su llanto es el sueño. Solo debes estar atenta y ayudarlo a dormir. Tus horas de sueño ya no serán iguales, te levantarás a penas escuches sus gritos, pero cuando pase el tiempo desearás volver a tener a tu hijo en tus brazos.

El mayor lazo de amor incondicional se da entre una madre y su hijo porque no importa cómo sea nuestro pequeño, nosotras siempre estaremos ahí acompañándolo paso a paso, en las buenas y en las malas. Podrán equivocarse los demás y te enfadarás, pero si el que ha cometido el error es tu hijo no podrás molestarte por mucho tiempo. Lo disculparás más de una vez y serás feliz con su felicidad.