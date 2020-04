¡Dale un empujoncito a tu bebé! Tips para que aprenda a caminar sin caídas dolorosas

Cuando nuestro bebé ya tiene el tiempo suficiente para aprender a caminar solo, podemos darle ese empujoncito para motivar a que lo consiga. Con paciencia y mucho amor lograrás que tu pequeño ya no te necesite al momento de ir por sus juguetes.

Atenta a los siguientes tips, los cuales se basan en cómo estimular a tu bebé para que aprenda a caminar sin mamá. Lo más importante es procurar que durante este proceso nuestro niño o niña no se caiga mucho. Las caídas pueden desmotivarlo en alcanzar su objetivo.

¿Cómo motivar a mi bebé a caminar?

Utiliza los juguetes de tu pequeño como motivación, es decir; colócalos delante de él, a una cierta distancia para que si quiere jugar con ellos, deberá acercarse primero. Tú debes estar a su lado valorando sus esfuerzos para que no tire la toalla.

Aunque no lo creas debes mantenerlo sin medias o zapatos, porque cuando tienen los pies libres ellos sienten más seguridad. Así que este es un buen tip para que tu niño emprenda su primera caminata solo.

Si ves que tu hijo tiene miedo a caerse, entonces rodéalo de muebles o dale la mano para que se sienta protegido. A veces, los niños se caen mucho que empiezan a llorar y no querer intentarlo otra vez. No lo presiones, solo abrázalo y felicítalo por su valentía.

¿Cómo deben ser los primeros pasos de tu bebé?

No debe ser bajo presión, lo recomendable es poco a poco. Mamá no puede echarse a llorar ni dramatizar si se cae o no le hace caso. Todas hemos pasado por esa etapa y seguro que para nuestras madres tampoco se les hizo fácil.

Este es un proceso donde los padres deben estar ahí felices, el ambiente debe ser seguro y tranquilo para que tu niño asocie su nuevo hábito con algo positivo. Si no logra a tiempo el objetivo igual merece valorar el esfuerzo hasta el final.

Dale la seguridad y confianza de que si se cae o se equivoca tú estarás ahí para levantarlo y apoyarlo otra vez.