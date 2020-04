Maestra camina 10 km para entregarle tarea a alumnos sin acceso a internet en el campo

En plena crisis ocasionada por la pandemia del nuevo coronavirus, las clases virtuales aparecen como una gran alternativa para no perder el año escolar, sin embargo, no todos los alumnos tienen el privilegio de acceder a Internet o a una computadora.

Consciente de ello, una profesora de una escuela rural de Santa Fe, Argentina, recorre semana a semana más de 10 kilómetros para llegar lo más posible a las casas de sus alumnos para así entregarles tareas presenciales.

El loable gesto lo realiza María Caballero, maestra del Centro Educativo Rural 303 Antonio Arenales. Ella conoce la realidad que atraviesa cada uno de sus pequeños estudiantes, por lo que no tiene problema en surcar grandes distancias para dejarles bolsas con guías y materiales para que los niños continúen con el proceso pedagógico en medio de la pandemia del COVID-19.

"Como no hay clases y los chicos no tienen internet ni teléfonos, se me ocurrió dejarles la tarea colgada en bolsitas en las tranqueras. Cuando pasa una semana, voy y las retiro con los deberes hechos. Hablamos a la distancia, y ellos me preguntan lo que no entendieron y nos quedamos charlando un ratito. Ellos me extrañan, y yo a ellos", dijo la docente a una televisora local.

Además, María toma en consideración la situación económica de la mayoría de las familias de los niños, por lo que les lleva tijeras, papeles de colores y pegamento para que realicen manualidades. “Es importante que los chicos tengan creatividad y se entretengan en estos días", agregó.

"A mí me dicen 'maestra', y esa palabra encierra mucho más, porque muchas veces soy la mamá de ellos. Los chicos necesitan abrazos, un mimo, una caricia", finalizó la heroína disfrazada de docente.