BuenasNoticias: Sereno usa el quechua para proteger a ancianos del COVID-19

Son muchas las reglas que tenemos que seguir durante esta cuarentena, básicas para subsistir y evitar contagiarnos de coronavirus. Sin embargo, no todos las siguen no porque no les importe, sino porque no entienden el idioma en que son dadas. José Antonio Taipe Choque, supervisor del Serenazgo de Surco, lo sabe y por eso se ha trazado como meta proteger a los adultos mayores de su área conversándoles en quechua y brindándoles las pautas que tanto necesitan saber.

Durante sus recorridos por los asentamientos humanos Mateo Pumacahua, Santa Isabel y Las Flores de Villa, José Antonio Taipe Choque advirtió que varios quechua hablantes, en su mayoría ancianos, no hacían caso a las recomendaciones del Gobierno.

Entonces, este sereno natural de Huancavelica buscó tener mayor acercamiento con ellos hablándoles en su lengua materna. Incluso, pide a las personas desde la radio de su unidad móvil lavarse las manos con agua y jabón. Además, les brinda mascarillas de ser necesario.

“No tengo vergüenza de hablar mi quechua. Es mi rutina. Me estaciono en cada rincón y a veces hay personas mayores que todavía lo hablan e interactuamos. Yo les doy recomendaciones en cuanto a seguridad”, dijo Taipe.

El supervisor ha ayudado a varios adultos mayores a hacer sus compras del mercado, debido a que son una de las poblaciones más vulnerables en caso contraigan el coronavirus. Hasta el momento, lo hace encantado de ayudar.

Una buena noticia que debemos destacar. El Perú alberga muchas personas solidarias.