Vinculan muerte de ministro alemán con “presión” por la crisis del Covid-19

Gran conmoción se generó tras la muerte del ministro de Finanzas del estado federado de Hesse, Thomas Schafer, en Alemania. Ya que tras hallar tan repentinamente su cadáver sin vida, la máxima autoridad de la zona dejó a entrever que podría tratarse de un suicidio.

Schafer no habría soportado la “presión” que sentía al no poder ayudar a los suyos ante el embate del coronavirus, según el jefe del Gobierno de Hesse, Volker Bouffier. Sin embargo, aún no hay una confirmación oficial de su muerte. Se espera que las indagaciones correspondientes permitan descubrir la razón de su fallecimiento.

“Debo partir de la base de que estas preocupaciones le presionaron”, aseguró Bouffier en un videomensaje tras la muerte de Schäfer, cuyo cadáver fue descubierto la noche del sábado junto a unas vías de tren.

En opinión de Bouffier, las “enormes expectativas de la población” con el Gobierno regional en esta crisis debieron sobrecargar al político conservador, quien llevaba días dedicado en exclusiva a combatir la crisis generada por el COVID-19 en Hesse.

NO TE PIERDAS: Trump rechaza cuarentena en Nueva York donde ya han muerto 2 peruanos por Covid-19

“Precisamente a él le hubiésemos necesitado en estos tiempos difíciles”, agregó Bouffier, quien destacó de Schäfer su “personalidad extraordinaria”, su “prudencia y energía”.

Encuentran muerto a Thomas Schäfer, ministro de Finanzas del estado alemán de Hesse, según investigaciones se habría suicidado después de estar “profundamente preocupado” por cómo hacer frente a consecuencias económicas del #Coronavirus, dijo el primer ministro, Volker Bouffier. pic.twitter.com/5aefn6J094 — OPR (@OPR_Noticias) March 29, 2020

El jefe del Ejecutivo regional de Hesse se dijo totalmente “sorprendido, aturdido e infinitamente triste” por la muerte del político alemán, cuyo nombre había sonado en ocasiones como su posible sucesor, tras ser responsable de Finanzas del estado desde 2010.

TE PUEDE INTERESAR: Niño recorre 8 kilómetros para alimentar a su familia que no comía hace 3 días

La investigación policial en marcha parte de la base de que Schäfer se suicidó, según medios alemanes.