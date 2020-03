Trump rechaza cuarentena en Nueva York donde ya han muerto 2 peruanos por Covid-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado que finalmente renunció a aplicar la cuarentena en los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, después de que antes había planteado esa posibilidad en la lucha contra el coronavirus (COVID-19).

“Una cuarentena será innecesaria”, dijo Trump en Twitter unas ocho horas después que propusiera para la golpeada zona metropolitana de Nueva York alertar a los residentes para que no salieran del estado.

Las muertes por coronavirus (COVID-19) en Estados Unidos superaron las 2.000 el sábado, duplicándose en solo tres días, mientras que los casos totales de contagio se situaron por encima de 120.000, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Al final del sábado la cifra de decesos llegó a 2.010 y cerca de un cuarto de ellos ocurrieron en la ciudad de Nueva York, reportó la universidad.

Convertido en epicentro de la epidemia, el estado de Nueva York, que podría ser declarado en cuarentena obligatoria, según anunció Donald Trump este sábado, es de lejos el más afectado, con más de 55.000 casos.

On the recommendation of the White House CoronaVirus Task Force, and upon consultation with the Governor’s of New York, New Jersey and Connecticut, I have asked the @CDCgov to issue a strong Travel Advisory, to be administered by the Governors, in consultation with the....