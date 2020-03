'No me entubes, dejame ir en paz”: Desgarrador relato de abuela de 95 años con Covid-19

Tras permanecer una semana en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por culpa del coronavirus, Gertrude Fatton está de regreso en su casa. Ella venció al Covid-19, pero se negó a ser intubada para ayudarla a respirar.

Ella tiene 95 años y lo primero que hizo al llegar a su hogar fue tener una videoconferencia con sus 10 nietos y 11 bisnietos. Gertrude pasó duros momentos de soledad en el hospital, ya que tuvo que permanecer aislada en una habitación, donde su única compañía era los antibióticos.

"No a mi edad, no me intubéis. Yo ya he vivido mi vida. Les dije: 'Dejadme ir en paz'", contó la nonagenaria al diario El Mundo.

Fatton ya estuvo enferma en su propia casa de la ciudad de Le Locle durante una semana, pero cuando desarrolló problemas respiratorios una ambulancia la llevó al hospital de La Chaux-de-Fonds.

"Me sacaron sangre y me tomaron la tensión arterial. Me pusieron antibióticos directamente en vena tres veces al día. Fue muy difícil, pero funcionó", dice. "No tenía miedo de morir, no. No a mi edad. A los 95, después de todo, es hora de irnos. Pero no pensaba que fuera a morir, para nada. No tenía miedo", agregó.

El tratamiento de Gertrude, aunque algo experimental, tuvo éxito. Los médicos la sometieron a una semana de tratamientos con antibióticos y con cloroquina, una medicación contra la malaria que muestra una cierta eficacia contra el coronavirus.

“Cuando mi madre estaba realmente grave, me asusté. 'Vamos a probar todos los medicamentos que podamos', dijeron los médicos ... Al tercer día, el oxígeno volvió a subir. Los medicamentos funcionaron extremadamente bien. Cuando vi que podía hablar conmigo sin toser mucho, supe que habíamos ganado", relató Jacqueline, hija de Fatton.

Gertrude se salvó de entrar en la lista de víctimas que va cobrando el Covid-19 en Suiza, donde hasta la fecha ya mató a 197 personas, mientras que lleva más de 12 mil contagiados, según datos del Ministerio de Salud de dicho país.