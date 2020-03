¡ALERTA! “Me mandaron a morir a un cuarto, denuncia paciente con Covid-19

Uno de los pacientes detectados en Piura con coronavirus denunció el último lunes que médicos le dieron de alta sin haberse curado por completo y que además, del covid-19 ahora presenta síntomas de neumonía.

“Me mandaron a morir a un cuarto”, dice el paciente a América Televisión. En su cuarto de hotel, José Luis Sipión Bornaz, es un joven piloto piurano de 25 años que fue diagnosticado con la infección a comienzos de marzo luego de regresar de Europa, habló con un noticiero en torno a su enfermedad: “me duelen los pulmones, siento como si me estuvieran clavando cuchillos...me mandaron a morir a un cuarto”.

Por eso, pidió a las autoridades del Ministerio de Salud el poder permanecer en uno de los nosocomios hasta curarse bien.

“El doctor me da su número para que lo llame cuando me siento mal... pero ustedes saben que eso no funciona. Me puedo morir, ¿para qué están las camillas del hospital si no es para los enfermos? Es mejor que esté en el hospital con los otros que ya están contagiados”, manifestó al citado medio.

El paciente contó que a principios de marzo se acercó al Hospital de Emergencia de Villa El Salvador y ahí le hicieron las pruebas de hisopado y resultó positivo para coronavirus. Fue atendido y luego estuvo en cuarentena desde ese momento, supuestamente, ya se había curado.

El piloto teme contagiar a otras personas durante sus traslados del hotel al hospital.

“Dios quiera que no contagie a nadie, me voy directo al hotel, pero el Estado al sacarme de acá está poniendo en riesgo a muchas más personas”, señaló.