Estado de Emergencia: Empresas despiden a trabajadores y burlan el Decreto de Urgencia

Decenas de trabajadores de diferentes empresas han denunciado públicamente en redes sociales que sus empleadores los han despedidos, otros han sido obligados a firmar sus cartas de renuncia, esto luego de que el presidente Martín Vizcarra decretase el Estado de Emergencia en nuestro país por 14 días para frenar los contagios del coronavirus.

Excusas como " la reestructuración de la empresa" o promesas como “te vamos a volver a contratar pasando la cuarentena” han sido dadas por muchas empresas peruanas.

Tal es el caso de la conocida cadena de Cineplanet, que ha sido denunciado por sus trabajadores por despedirlos en momentos críticos. Las imágenes del documento han sido viralizadas por las redes sociales.

“Ellos no me quieren despedir, me han dicho que yo haga mi renuncia porque después de tres meses me van a volver a contratar”, reveló una joven que labora para una empresa que dicta cursos de salud.

Lo cierto es que aprovechando la coyuntura del estado de emergencia, las empresas han dejado a cientos de trabajadores en la calle para no acatar la orden del Gobierno de suspensión de actividades laborales por 14 días con goce de haber.

La titular de Ministerio de Trabajo (MTPE), Sylvia Cáceres, explicó que en caso la naturaleza del trabajo no permita acatar el cambio de lugar de trabajo, se prevé que la figura que se use sea la licencia con goce de haber. Esta deberá ser compensada con días de trabajo posterior al fin de los 14 días de cuarentena por el coronavirus . Es decir, recibirá su pago, pero tendrá que reprogramar las horas no laboradas.

Por otro lado, Sunafil menciona que, en caso de haber alguna irregularidad en los trabajos, los empleados pueden realizar una denuncia través de su plataforma virtual.

Estado de Emergencia: ¿Qué libertades están restringidas?

Durante este, el gobierno restringe o suspende el ejercicio de algunos derechos ciudadanos en virtud de la defensa o seguridad nacional. Los derechos restringidos pueden son relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito.

Mira aquí el Mensaje a la nación