Coronavirus: Estudiante asiático sufre racismo y es golpeado brutalmente

Jonathan Mok es un estudiante de 23 años proveniente de Singapur que radica en Londres. El joven publicó en Facebook una fotografía donde muestra los hematomas que tiene en su rostro por lamentable hecho relacionado al Covid-19.

Según detalla en el texto subido a la red social, Mok caminaba por Londres cuando, derrepente, un grupo de jóvenes le gritó cosas, aunque sólo logró captar la palabra “coronavirus”.

Discriminación basada en el origen étnico chino

«Pasé por un grupo de jóvenes cuando vi a uno de ellos mirándome y decirme algo, de lo que sólo rescaté la palabra ‘coronavirus’. Quedé pasmado y me di vuelta para mirar al que lo había dicho», reveló Jonathan.

Jonathan les lanzó una mirada desafiante al sospechar la discriminación y xenofobia que le estaban haciendo, una de las personas que se encontraba en el grupo le gritó «no te atrevas a mirarme». Al cabo de unos segundos, cuatro de los integrantes de aquel grupo comenzaron a golpearlo brutalmente.

“El tipo que trató de patearme luego dijo ‘no quiero tu coronavirus en mi país’ antes de volver a pegarme, lo que resultó mi cara llena de sangre que salía de mi nariz, la que cayó al suelo”, afirmó.

“El racismo no es estupidez, es odio. Los racistas constantemente encuentran excusas para explicar su postura y el coronavirus les ha dado otra. La gente me pregunta ¿por qué no peleaste? Algunos incluso dirán que no debí haber reaccionado, pero nadie responde el por qué una persona, simplemente por el color de piel, tiene que sufrir abuso verbal o físico”, expresó Mok en Facebook.

El diagnóstico médico del agredido

El resultado fue terrible para el joven, quién terminó con fracturas en su cara y en uno de sus dedos.

Según el informe médico, Jonathan podría necesitar cirugía reconstructiva para arreglar algunas de las estructuras comprometidas de su rostro y otras partes de su cuerpo.

