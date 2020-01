Rosa María Palacios te explica porque no votar ni nulo ni blanco [VÍDEO]

A menos de dos semanas de celebrarse las elecciones congresales, la reconocida comunicadora Rosa María Palacios, a través de su programa “Sin guion” emitido en RTV, exhortó a todas sus seguidoras a formarse una opinión y expresarla a través del voto este 26 de enero, en busca de evitar otro desastroso Congreso de la República.

“Ese tiempo que invertimos en analizar el voto va a ser muchísimo menor que el tiempo que usted se va a pasar renegando los próximos años por haber escogido mal”, pidió Rosa María Palacios, quien también calificó a las elecciones congresales como una competencia, por lo que existen reglas para jugar. Las cuales te explicaremos para que realices un voto correcto e idóneo para el país y tus intereses.

¿Qué pasa con los votos de los partidos que no pasan la valla?

“Todos los votos no valen. El partido por el cual usted vota tiene que alcanzar más de 5% de los 18 millones de votos, es decir, tiene que sacar 850 mil votos a nivel para asegurase pasar la valla electoral. De lo contrario sus votos se eliminan. Quedan solo los partidos que pasan la valla”, continuó explicando Rosa María Palacios.

Una de vez eliminados esos partidos y votos tras las elecciones, los 130 escaños recién se repartirán entre los partidos que continúan en contienda. En el año 2016, solo quedaron 6 partidos para dicho reparto.

¿Por qué no votar ni nulo ni blanco?

“Si usted vota nulo, blanco, no va a votar o vota por un partido que no va a pasar la valla, lo único que provocará es engordar al partido que gana”, cuenta la conductora de “Sin guion”.

Esto se da debido a que la porción en el congreso de los partidos con mayor votación crece. Si sacamos de camino los votos, nulo, blancos y demás, somos “menos comensales los que comemos un pedacito más ancho de la torta”.

Además, enfatizó a tener mucho cuidado con votar blanco o nulo. “No es que pierda su voto, sino que engrasa la porción de congresistas de los partidos que se quedan”

¿Cómo elegir entre tantos candidatos?

Lima tiene 36 escaños y, tras asignar el número de escaños que le corresponde a cada partido, es posible que su candidato no haya ganado pese a que usted votó bien.

“Puede que salga electo congresista alguien quien no es de su agrado. Bueno, usted lo ayudo a ganar. Al darle el voto a dicho partido, le aseguró un lugar en el congreso a los primeros de la lista. Porque no hay votos negativos, no hay votos en contra”, manifiesta Rosa María Palacios

Tiene que revisar toda la lista y analizarla. Si considera que la lista es inaceptable, no puede votar tranquila. Tiene que buscar otra lista. De recomendación votar por una lista que pase la valla y no tenga malos elementos en su lista.