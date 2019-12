Rosa María Palacios contra detractores: "Si colgarse de mi me hiciera bajar de peso, yo sería Miss Perú"

Rosa María Palacios es considerada como una de las periodistas más famosas de Perú, quien cuenta con millones de seguidores a través de las redes sociales gracias a sus comentarios sobre el acontecer nacional político y social; sin embargo, también cuenta con muchos detractores, quienes no dudan en atacarla con fuertes comentarios en su contra.

Esta vez, Rosa María decidió no quedarse de brazos cruzados ante los intensos comentarios que recibió respecto a su peso, por ello respondió a todas las personas que la atacaron con un contundente mensaje de empoderamiento, donde deja en claro que muchos intentan colgarse de su imagen.

"Si colgarse de mi me hiciera bajar de peso, yo sería Miss Perú", indicó la popular periodista, dejando en claro que muchos usan su nombre para comentar en las redes sociales. Ante ello, los comentarios no tardaron en llegar, indicándole que no debería tomarse el tiempo de contestarles.

"Se quieren colgar de ud. Ni les responda", fue uno de los mensajes que recibió en su cuenta oficial de Twitter. Sus seguidores decidieron respaldarla, dejando en claro que tiene una gran trayectoria en el periodismo peruano y no tiene afinidad por nadie, por ello logra ser imparcial al dar sus puntos de vista.

Si colgarse de mi me hiciera bajar de peso yo seria Miss Perú. https://t.co/ttHCLtRgcw — Rosa María Palacios (@rmapalacios) December 20, 2019

