En los últimos años, las tendencias de belleza han girado en torno a aumentar la luminosidad de la piel, logrando efectos nacarados como el glam "efecto perla" o la famosa glazed donut skin de Hailey Bieber. Este enfoque glowy , combinado con el regreso de los desfiles de Victoria's Secret, ha dado paso al maquillaje invernal que está arrasando en redes sociales: el ice princess makeup . Un look que cada vez gana más seguidoras, especialmente entre los usuarios de TikTok. A diferencia de otras estéticas más minimalistas, como el clean girl aesthetic que popularizan celebridades como Angelina Jolie y Pamela Anderson, esta tendencia de la generación Z busca capturar la esencia de una "princesa de hielo". Inspirado en el maquillaje angelical de Doutzen Kroes en un desfile de Victoria's Secret en 2008, este look se reinventa para crear una imagen femenina, chic y acorde con las bajas temperaturas. Además, marca el regreso de las sombras de ojos y la popularidad de los tonos fríos , que fueron un éxito en los años noventa.

Según Bella Krys, creadora de contenido, el primer paso para lograr este maquillaje luminoso es conseguir una piel jugosa, lo cual intensifica el efecto radiante. Para ello, recomienda preparar la piel con una prebase y elegir un skin tint en lugar de una base tradicional, ya que esto aporta mayor ligereza al look. El truco esencial está en evitar el bronzer, o usar uno muy sutil, ya que no tiene sentido broncear la piel en invierno. En su lugar, sugiere optar por un colorete en tonos suaves como rosa chicle, empolvados o lilas, aplicándolo en todo el pómulo para lograr una apariencia de piel de porcelana.



El siguiente paso es crear profundidad en la mirada, contorneando el pliegue del ojo con una sombra beige y difuminándola hacia la esquina exterior, así como bajo el hueso de la ceja. Luego, se aplica una sombra rosada en la comisura del ojo para iluminar y crear una base para las sombras con brillo, que se pueden difuminar con brocha o con los dedos. Como toque extra, Bella sugiere pintar la línea inferior del ojo con un pincel biselado para un acabado más profesional. Finalmente, para completar el look, se aplica iluminador, un lápiz labial marrón con subtonos fríos y se finaliza con una capa de gloss con purpurina. ¡Y listo!