Elegir el primer adecuado para tu tipo de piel puede ser la diferencia entre una base impecable y un maquillaje que no se mantiene durante todo el día. Este producto, aunque a menudo subestimado, es un paso crucial en cualquier rutina de maquillaje. Un buen primer no solo prepara la piel, sino que también ayuda a que el maquillaje se adhiera mejor y luzca fresco por más tiempo. Sin embargo, muchas veces no le damos la atención que merece, lo que puede resultar en un acabado poco favorecedor y una duración deficiente del maquillaje.



Hoy, te comparto las claves para seleccionar el primer perfecto según tu tipo de piel, garantizando un acabado duradero y radiante. Recuerda que, al elegir el producto adecuado, no solo mejorarás la apariencia de tu maquillaje, sino que también potenciarás tu belleza natural, logrando un look que resista las exigencias del día a día.