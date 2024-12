Ivana Yturbe, conocida por su impacto en las redes sociales y su elegancia indiscutible, se lució una vez más al celebrar el cumpleaños de su esposo, el futbolista Beto da Silva, en una fiesta llena de alegría y rodeada de amigos y familia. La modelo peruana, que siempre se mantiene a la vanguardia de las tendencias, deslumbró con un vestido que no solo resalta el estilo de la temporada, sino que también se alinea al color marcará el año 2025. A través de su cuenta de Instagram, Ivana compartió momentos de la celebración, donde se mostró feliz y rodeada de amor, capturando la atención de sus seguidores con un look impecable.



En el video que la influencer publicó, la pieza protagonista de su atuendo se destacó como uno de los mayores aciertos de la noche. El vestido tejido que Ivana lució no solo es ideal para la temporada primavera-verano, sino que también presenta el tono mocha mousse, que promete ser uno de los colores clave para el próximo año. Esta elección de estilo, a la vez sofisticada y cómoda, fue ampliamente comentada por sus seguidores, quienes no tardaron en buscar detalles sobre el modelo y la marca del vestido.