Ya sea que pases el día en casa o salgas a realizar mil actividades, ¿por qué no considerar darle un descanso a tu piel y dejarla libre de maquillaje por un rato? A veces, un pequeño cambio como este puede hacer maravillas. Dejar que tu rostro respire y se recupere es fundamental, y no solo porque tu piel lo agradezca, sino también porque te permitirá apreciar aún más la belleza natural que posees. Al tomarte un descanso del maquillaje diario, no solo favoreces tu salud cutánea, sino que también podrás redescubrir la frescura y luminosidad que tu rostro tiene cuando no está cubierto por capas de productos. A continuación, te compartimos las razones más poderosas para dejar de maquillarte todos los días. ¡Te van a sorprender!