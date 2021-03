Dorita Orbegoso le añade glamour a su bikini con fulminante pieza de cristales

Dorita Orbegoso es una de las famosas del medio local que gusta crear looks de impacto pues cuando se trata de impulsar su estilo de vestir la Tv Host no se va con medias tintas y siempre se asegura de usar elementos trendy con detalles fulgurantes que la conviertan en el centro de atención.

Y es que la bailarina profesional ha demostrado tener una constante admiración por las prendas más llamativas con aplicaciones de lentejuelas en donde los brillos tomen el principal rol dentro del outfit. Una tendencia a la que tampoco le rehuyeron influencers como Flavia Laos o Flor Polo; sin embargo, esta vez Dorita Orbegoso decidió ir un paso más allá al llevar esta trend a su traje de baño.

Como hemos visto a lo largo de esta temporada existen un sinfín de alternativas en cuanto a bikinis y diseños de baño que las figuras del espectáculo local se han encargado de exhibir a través de sus redes sociales. Y en esta ocasión la animadora peruana deslumbró con un reluciente y desbordante diseño que causó sensación por efecto reflectante.

Se trató de un brillante top triangular de escote halter atravesado con unas cadenas plateadas que se amoldaron a la parte de su corpiño mientras que en la parte inferior usó una trusa high leg bottom negra que también llevó algunas aplicaciones de pedrería.

El elemento que más destacó de su look fue sin duda el acabado hipnotizante y glamuroso que le otorgaron los cristales en la pieza superior. Un estilo que también se vio reflejado en su make up pues el contorno del párpado móvil estuvo adornado con una luminosa pedrería que redondeó su styling. Un remate elevado y apoteósico que puso la cuota glam a los trajes de baño para esta temporada.

Hablan los expertos

"Es la reinvención de Dorita, ella está llevando el look de playa a otro nivel. A un nivel glam metalizado, tendencia que se impondrá este 2021. El top del look es súper glam, full brillos metalizados en la parte inferior del look tiene aplicaciónes de cristales sutiles haciendo una perfecta armonía con el maquillaje que también tiene aplicaciónes súper trendy y un acabado de piel luminosa e hidratada", explicó para Wapa.pe el maquillador y stylist de artistas, Alexander Casas.