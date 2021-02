Flavia Laos se supera con fulgurante beauty look de impacto en videoclip de Daddy Yankee

Flavia Laos se convirtió en la nueva musa de Daddy Dankee durante el videoclip del último sencillo del cantante puertorriqueño estrenado en Youtube. La modelo peruana fue elegida como parte del elenco que protagonizó el proyecto audiovisual "El problema" del intérprete de “La gasolina” y para ello realizó un imponente despliegue fashionista.

La ex integrante de “Esto es guerra” hizo noticia con su aparición en la más reciente producción audiovisual del ‘Cangry’ y, por supuesto, nuestro radar fashionista no podía pasar por alto el look con el que consiguió destacar.

En Instagram la ex chica reality compartió unas stories inéditas en el back stage con un supremo estilismo total black que destacó gracias a los brillos, transparencias y al elaborado y minucioso beauty look que utilizó junto al grupo de bailarinas profesionales.

Se trató de un acertado body con un pronunciado escote en V de efecto transparente con botones y y unos volantes alrededor de la pieza que le añadieron mayor movimiento y dinamismo al atuendo artístico. Para complementar su teñida, Flavia Laos utilizó unas fulgurantes botas XL de aspecto ruidoso y destellante lo que indicaría que se trataría de látex.

Un outfit que se mimetizó con la temática del videoclip y que tampoco descuidó el make up y peinado para redondear el estilismo. Para ello utilizó una elegante y versátil ponnytail bien pulida que recogió toda su melena dejando unas ondas en la parte inferior. En cuanto al maquillaje, éste resaltó gracias al profuso delineado gráfico -una novedosa técnica que reinventa el clásico cat eye- que profundizó su mirada y destacó el color de sus ojos. El efecto gloss también estuvo presente en los labios y en el párpado móvil gracias a unas aplicaciones de perlas que iluminó su styling.

"Flavia luce un maquillaje que muestra gran parte de las tendencias de maquillaje del 2021. Delineados intensos y vibrantes. Cejas definidas con acabado natural. También, el maquillaje con cristales que lo hemos visto en muchísimas influencers y para hacerlo podemos pegar estás aplicaciones tipo cristal con un poco de pegamento suave de pestañas en la parte superior de los pómulos o arriba de las cejas. Y los labios en tono nude con efecto glossy, que de la mano del Contouring de labios nos da un efecto más voluminoso", explicó el el maquillador y stylist de celebridades Alexander Casas para Wapa.pe.

La tendencia del delineado gráfico

Una tendencia que se asomó con fuerza en el mundo beauty gracias a su explosivo efecto con brillos, pedrería y colores intensos para obtener diferentes acabados. Un estilo que se trasladó a las pasarelas y hoy en día se ha convertido en la nueva obsesión de maquillaje de las it girls.

“El delineado gráfico es un estilo que dibuja líneas de diferentes formas y estilos y con diferentes acabados en los alrededores del ojo. Puede ser en forma de cat eye, con formas geométricas, líneas paralelas, en todos los colores y con aplicaciones, el truco está en divertirse y dejar volar tu imaginación para crear los diseños más creativos”, explicaron desde Vogue.mx sobre esta trend.