Mayella Lloclla modela tendencia andina de la mano de un apasionante vestido fluido

Mayella Lloclla posee una pasión por la moda que siempre la impulsa a probar nuevos estilismos, pero que, sobre todo, la ayuden a reflejar un poco más de su esencia y personalidad. Razón por la que en más de una ocasión se ha animado a incluir elementos de la estética andina para derrochar sofisticación con fabulosos estilismos.

Anteriormente supo cómo dar con un romántico vestido en el que reinventó el estampado floral, el más emblemático de este verano, usando las míticas y tradicionales flores huanca. Y esta vez vuelve a hacer noticia gracias a un moderno atuendo que pintó de nuevo la moda que fusiona la moda contemporánea y el arte del textil andino.

En Instagram, la actriz nacional compartió una encantadora postal celebrando el estreno de la novela “Dos hermanas” -en la cual participa-. La ocasión no ameritaba nada menos que un brillante look y para ello optó por sacar del armario un elegante vestido que destacó por su sencillez y delicada textura, pero que resaltó, en mayor medida, gracias a la faja multicolor que destacó su cintura y funcionó a modo de cinturón. Un accesorio que le dio un giro total al look incluyendo un elemento clave de los trajes típicos de Huaylas e hizo de su teñida toda una sensación en redes sociales.

El outfit se trató de un elaborado vestido fluido firmado por la marca peruana Maky atelier -especializada en innovadoras creaciones con detalles andinos-. Una pieza auténtica con sabor a Perú que reunió estilo y color de la mano de un vibrante naranja que ayudó a resaltar el tono natural de su piel. La prenda contó con un amplio escote bandeja con volantes en las mangas que le dieron mayor movimiento a su teñida y un corpiño con efecto wrapped mientras que en la parte inferior tuvo un fino y sensual remate gracias a la estratégica abertura frontal a la altura del muslo.

Para redondear su estilismo la protagonista de “El Último bastión” utilizó unos aretes plateados XL que le definieron su styling junto con un maquillaje nude que profundizó su mirada con un profuso delineado cat eye. Una propuesta fresca y moderna para sacar la esencia más sublime de esta moda.

Sobre la moda novoandina

De acuerdo a un research realizada por Patricia Bravo Kamt y Sol Camacho Vega investigadores de la PUCP la moda novoandina es “una tendencia que involucra identidad nacional con modernidad y es una nueva fusión que está en etapa de crecimiento” en el que explican que los diseñadores “son motivados por historias personales (sus raíces) o encuentran en esta tendencia una posibilidad para explotar su creatividad”.