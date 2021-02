Bárbara Mori se apodera de la tendencia boho-chic con un radiante look de editorial

Bárbara Mori cada vez hace más visible la influencia que tiene el estilo bohemio sobre su manera de vestir. Y es que, en múltiples oportunidades la intérprete de ‘Rubí’ nos ha demostrado la importancia que tienen distintas prendas de carácter artesanal dentro de sus looks cotidianos.

Lo cierto es que el estilo boho-chic de Bárbara Mori no se deja guiar mucho por las tendencias del momento. En su lugar, prefiere armar outfits clásicos y auténticos a su esencia valiéndose de prints, colores y siluetas clásicas. No obstante, existen ocasiones donde elementos parte del look de la actriz vuelven o pertenecen a las listas de tendencias de moda del momento; este es el caso de uno de sus más recientes atuendos.

En Instagram, la fotógrafa Karla Bocanegra compartió una serie de postales de un photoshoot que le hizo a Bárbara Mori para la revista Hola! USA. Para la ocasión, la actriz llevó un bodysuit negro con mangas largas (y detalles bordados en las puñeras) y espalda escotada, que combinó con una falda larga nude de corte en ‘A’ que presentó un dinámico estampado estilo bohemio.

El outfit de Bárbara Mori resultó ideal para su sesión de fotos pues encapsuló perfectamente su estilo de moda, pero también su filosofía holística y espiritual. Además, este look llamó la atención de los expertos en moda pues presenta un elemento en tendencia para la temporada de calor: el look bohemio chic presente en el diseño de su falda larga.

Distintos portales y expertos en moda han acordado el regreso del look boho-chic para la temporada de primavera-verano a través de prendas de carácter artesanal como crochet, piezas con mostacillas, ciertos colores y apliques. La mejor parte es que si bien está en tendencia, este estilo se ha convertido en un clásico que siempre se ve bien.

El regreso de la tendencia boho-chic

Expertos en moda aseguran el regreso del estilo hippie y bohemio para las listas de tendencia de la temporada primavera-verano. Otro elemento que también se hace su ‘comeback’ es el encaje, ahora con un look moderno y divertido (como para festivales) que aporta una dosis de frescura y jovialidad. Ambas tendencias combinadas hacen un ‘power couple’ capaz de convertir a cualquier outfit en uno digno de pasarela.