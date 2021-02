Bárbara Mori conquista con poncho de textil artesanal para un look bohemio

Bárbara Mori tiene un estilo de moda bohemio chic que se caracteriza por implementar prendas clásicas y simples que creen outfits cómodos con gusto.

Si hay algo que hemos notado de la forma de vestir de Bárbara Mori es que la actriz no suele incorporar muchas tendencias dentro de sus looks. En su lugar, la popular ‘Rubí’ se deja guiar por los estilos atemporales (esos que nunca pasan de moda, y que eventualmente vuelven a ser trendy) y deja que sus ítems clásicos brillen con luz propia. Este fue el caso de una de las más recientes prendas que la famosa incorporó en uno de sus looks.

En Instagram, Bárbara Mori compartió una fotografía en blanco y negro donde posa luciendo un outfit protagonizado por un poncho. La pieza, posiblemente confeccionada con un textil artesanal, contó con un cuello en ‘V’, un estampado triangular de diversos colores (hecho que se percibe por la diferencia entre las sombras) y flecos en los bordes para un acabado más bohemio.

Los ponchos se han convertido en un elemento básico, principalmente para aquellos que tienen un estilo bohemio o aman incluir piezas de carácter más artesanal. No obstante, a lo largo de los años los ponchos han demostrado su versatilidad al ser confeccionados en diferentes tamaños y materiales que se adapten a múltiples estilos. Y si bien son piezas clásicas, gracias a la naturaleza cíclica de la moda, los ponchos vuelven a marcar tendencia para la temporada otoño-invierno 2021, ¿te animas a incorporar uno a tu armario?

Los ponchos marcan tendencia

“Sí, han vuelto. Después de tener un resurgimiento contundente a principios de la década de 2000, el poncho regresó para el otoño de 2020. En exhibición en varias pasarelas, incluidas Longchamp, Michael Kors, Zimmermann y Anna Sui, hay una opción para todos: versiones de tejido acogedor, lana y terciopelo”, comentaron en el portal Glamour, respecto a las tendencias más importantes para la temporada otoño-invierno.

*Recuerda que las tendencias llegan una temporada más tarde al encontrarnos en el hemisferio contrario de donde comienzan.