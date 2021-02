Hilary Duff y el cambio de look que eligió poco antes de dar a luz

Hilary Duff está a pocas semanas de dar a luz a su tercer hijo, no obstante eso no la detiene para seguir experimentando con sus looks de belleza. ¿Cómo lo sabemos? La actriz volvió a sorprender a todos sus seguidores con una nueva y llamativa transformación beauty.

Para celebrar su llegada a casa después de un viaje a la agitada ciudad de Nueva York, la conocida actriz de ‘Lizzie McGuire’ optó por un nuevo tinte para el cabello que no pasó desapercibido. Y si bien esta no es la primera vez que Hilary Duff se anima por un color de fantasía, en esta oportunidad la famosa se inclinó por un resultado más uniforme y permanente.

Se trata de un tinte azul que cubrió su cabello completamente para conseguir un look radiante y muy divertido. No obstante, debido a la cercanía con su fecha de parto muchos de los seguidores de Hilary Duff pensaron que esta era la manera que la actriz eligió para comunicar el sexo de su hijo con el músico Matthew Koma. Ante la ola de comentarios, la cantante y actriz acudió a las redes sociales para aclarar la situación.

“Bueno... lo adivinaron. En el momento en que llegué a casa de Nueva York necesitaba un cambio y todo lo que puedo decir es que @riawna y @ nikkilee901 me aman mucho. Primero por decir que sí a otro cambio loco tan tarde en mi embarazo (¡al menos no me corté el flequillo!) y segundo ¡me tomó todo el maldito día! Las amo y juro que esto no significa que vaya a tener un niño... ¡Mi mamá pensó que estaba tratando de decirles algo a todos! Todavía no sabemos quién ocupa mi apartamento, pero pronto recibirá el aviso de desalojo”, comentó la actriz en su perfil de Instagram junto a la postal de su nuevo y llamativo cambio de look que además está en plena tendencia.

Lo cierto es que si bien los tintes oscuros son lo más popular en cuanto a looks de belleza para este año debido a la nueva normalidad, los expertos de moda y belleza han acordado que este 2021 se verán muchas combinaciones de colores (mientras más llamativos, mejor) en ambos rubros. Si hablamos de cabello, los tonos de fantasía son una gran manera de elevar nuestros looks y aportar un elemento distinto, jovial y vibrante a nuestros looks cotidianos.

Hablan los expertos

"La coloración híbrida o bicolor va a seguir con más impulso en el 2021 y los pasteles como el malva, el rosa o el azul van a mezclarse con rubios, pero también con cabellos plateados. Todo un estímulo para sacar nuestro lado más divertido e inesperado", explicó Felicitas Ordás de Felicitas Hair para el segmento de belleza de la revista Hola!.