Johanna San Miguel realiza hit fashionista con sofisticado vestido 'creamy white'

Johanna San Miguel ha captado la atención de nuestro radar fashionista gracias a un deslumbrante outfit de verano que le dio un look sofisticado y moderno. ¿Quieres saber más sobre su atuendo? A continuación te contamos todos los detalles.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Johanna San Miguel protagoniza uno de nuestros titulares de moda, ya que en múltiples oportunidades la actriz ha demostrado la versatilidad de su estilo a través de todo tipo de atuendos. Esta vez, la TV host vuelve a hacer noticia gracias a un radiante vestido de algodón que fusiona con éxito elegancia y comodidad.

En Instagram, Johanna San Miguel compartió un clip donde modeló el outfit que llevó para su aparición en el programa ‘América Hoy’ junto a Ethel Pozo. Se trató de un sofisticado vestido creamy white confeccionado con lo que parece ser un chasis de algodón; este contó con mangas ¾ , cuello camisero y una falda en ‘A’ con detalles recogidos. Para completar su look, la conductora de ‘Esto es Guerra’ llevó un cinturón grueso marrón con efecto de piel de cocodrilo que hizo match con sus sandalias de plataforma.

El outfit de Johanna San Miguel es un hit fashionista por múltiples motivos, pero principalmente porque combina elegancia y funcionalidad en un solo look. ¿A que nos referimos? Como sabemos, el algodón es uno de los materiales preferidos para las prendas de verano pues es fresco y cómodo, esto sumado al corte del vestido de la actriz, crearon un look muy favorecedor que además de estilizar su figura, la hizo sentir bien.

En adición al vestido y su material, Johanna San Miguel acertó con este look gracias a los accesorios que incorporó. El cinturón grueso de crocos con hebilla rectangular marcó su cintura y le dio a su figura un look más estructurado y glamuroso. Por último pero no menos importante están los tacones, estos además de crear una paleta de colores armoniosa, ayudaron a resaltar sus piernas y hacer que luzca más esbelta.