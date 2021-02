Mia Khalifa se suma a la tendencia del verano con imponente bikini 'cut out bandeau'

Mia Khalifa tiene una afinidad por la moda que la impulsa a estar al tanto de las últimas tendencias de la industria para crear outfits de impacto. Un ejemplo de ello se puede ver en los looks de verano que la comentarista deportiva comparte en sus redes sociales.

No obstante, es importante recalcar que si bien Mia Khalifa conoce los estilos más hot del momento ella selecciona cautelosamente los que incorpora dentro de su día a día. ¿El motivo? La influencer revalúa los trends que más se alinean con su estilo personal y los que lucen más favorecedores con su figura. Este es el caso de uno de los más recientes trajes de baño que Mia Khalifa estrenó para la temporada de calor.

En Instagram, Mia Khalifa compartió una fotografía donde luce un imponente bikini rojo. La pieza contó con un top con tirantes delgados y un corpiño de licra elástica con un diseño ‘cut out bandeau’. La parte inferior presentó una trusa estructurada con cortes a los costados para un look vanguardista y sensual.

Sin duda, el detalle que más nos llamó la atención del bikini de Mia Khalifa fue el estilo ‘cut out bandeau’ de su top. Diversos expertos y portales de moda internacionales han hablado sobre la popularidad de este look y cómo se apoderó de las listas de tendencias para este verano gracias a su carácter moderno y pícaro. Esto ha hecho que famosas como Kendall Jenner y Emily Ratajkowski hayan sido seducidas por este tipo de bikinis.

Y si hablamos de la influencia del ‘cut out bandeau’ en nuestra farándula nacional, famosas como Isabel Acevedo y Michela Elias también se han animado a incorporar este look dentro de sus bikinis del momento. ¿Acaso estamos ante el siguiente gran estilo de trajes de baño?

Bikinis estilo ‘cut out bandeau’

De acuerdo al portal Who What Wear, los bikinis ‘cut out bandeau’, así como las trusas estilo ‘tapa rabo’ son parte de la tendencia “apenas visible (Barely There)” de ropas de baño. “Ya sea con un recortado en el medio o debajo para resaltar un poco de acción debajo en el pecho, esta tendencia está ganando fuerza rápidamente”, aseguraron en WWW respecto a este trend.