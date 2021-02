Ester Expósito se anima por el nuevo peinado favorito de las Kardashian-Jenner

Ester Expósito es considerada una de las celebridades más hermosas del momento, y una parte esencial de su beatuy look es la radiante cabellera rubia que llevaba hasta hace poco. Y es que contra todo pronóstico, la actriz cambió radicalmente la apariencia de su melena.

Lo cierto es desde que Ester Expósito interpretó a Carla Rosón en la serie española ‘Élite’, la actriz se ha convertido en un referente de moda y belleza. Pero, en todos estos años la celeb no ha variado mucho el aspecto de su cabello: siempre lo mantuvo rubio con highlights. No obstante, este año Expósito no se pudo resistir a las tendencias del momento y eligió un tinte que promete conquistar este 2021.

La pareja de Ester Expósito, el actor mexicano Alejandro Speitzer fue el encargo de documentar el nuevo cambio de look de la española. Para esta ocasión, la actriz optó por un tinte castaño chocolate sin texturas ni luces y en la fotografía, se le ve llevando su nueva cabellera marrón en una trenza XL con efecto sleek. Un peinado muy elegante que se ha convertido en el favorito de celebridades como Kylie Jenner y Kim Kardashian.

Los tintes castaños están marcando tendencia en el mundo beauty para este año, ya que además de lucir genial requiere poco mantenimiento e incluso lo puedes aplicar tú misma en casa. Además, los tonos castaños aportan luminosidad al rostro, pueden hacerte lucir más estilizada y te dan un look seductor que complementa todos tus outfits.