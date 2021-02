Selena Gomez estrena radical cambio de look que indicaría la próxima tendencia beauty

Selena Gomez le está dando otra dirección a su carrera; motivo por el cual además de lanzar temas musicales enteramente en español con los artistas más solicitados del momento, está probando nuevos outfits y looks de belleza.

Ahora, si bien Selena Gomez no es ajena a los cambios de looks,- de hecho la actriz acostumbra cambiar de corte de cabello constantemente-, siempre elige modelos pertenecientes a un mismo espectro. Hasta ahora, ya que la intérprete de ‘Lose You To Love Me’ sorprendió a sus seguidores con un nuevo (pero temporal) cambio radical de look.

En sus historias de Instagram, la estilista de Selena Gomez compartió unas fotografías donde luce una colorida melena. Se trata de una peluca ondulada y teñida con distintos colores de fantasía como amarillo, rosa pastel y celeste bebé. Este es definitivamente uno de los looks más radicales que ha usado la cantante en toda su carrera, incluso si se trata de un cambio temporal. Para completar su cabello multicolor, Selena Gomez llevó lo que parece ser una blusa celeste de satín, high waisted jeans, una gabardina marrón con monograma de Louis Vuitton y claro, una mascarilla.

El cambio de look de Selena Gomez ha causado furor en la comunidad de belleza primero por ser una de las transformaciones más radicales que ha llevado la cantante, pero también porque sería el indicador de lo que se viene. Y es que como recordamos, a principios del año pasado, cuando el mundo entró en cuarentena, los tintes de fantasía tuvieron un boom gracias a todas las personas que optaron por alegrar sus días con un color vibrante. ¿Acaso el cambio de look de Selena Gomez pondrá en tendencia nuevamente los tintes coloridos?