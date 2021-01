Rosángela Espinoza se inspira en Lady Gaga para crear un look fuera del planeta

Rosángela Espinoza sorprendió a todos sus seguidores al ser presentada como una de las primeras integrantes de la nueva temporada de ‘Esto es Guerra’. Y para su gran entrada, la modelo estrenó un outfit que llamó la atención de nuestro radar de moda.

Siguiendo la temática futurística protagonizada por paleta de colores metálicos e iridiscentes, Rosángela Espinoza eligió un look que no pasó desapercibido. Y es que al ver su outfit, muchos no pudieron evitar recordar el sorprendente atuendo que Lady Gaga llevó en uno a inicios de su carrera. A continuación, te contamos los detalles de la teñida.

En Instagram, Rosángela Espinoza compartió un clip donde documenta parte de la transformación a la que se sometió para su presentación en ‘Esto es Guerra: El Origen’. Su look consistió en un vestido celeste eléctrico con aplicaciones plateadas en forma de corsé y hombreras con el mismo detalle. Para completar su outfit, ‘Rous’ llevó muñequeras metálicas, tacones blancos, y para el lado beauty: una peluca blanca estilo bob que decoró con un head piece de fantasía.

La peluca blanca, los detalles metálicos y el traje celeste nos recordaron mucho al look que Lady Gaga estrenó en el video ‘Poker Face’ hace más de diez años. Ahora, vale recalcar que el outfit de Rosángela Espinoza contiene algunas variaciones que personalizaron más su atuendo y lo hicieron único.

Sobre el outfit que llevó Lady Gaga en ‘Poker Face’

“El Poker Face Suit es un traje hecho a medida diseñado por Lady Gaga, para el video musical de ‘Poker Face’. El atuendo fue creado en azul eléctrico, dorado y negro. El traje de látex color (casi) aguamarina, cuenta con flecos más oscuros y se combina con tacones de punta abierta y guantes a juego. Esto también aparece junto a las gafas LCD del iPod”, detallaron en el portal Lady Gaga Fandom.