Rosángela Espinoza y el vestido que confirma que el tie dye seguirá vigente

Rosángela Espinoza tiene una pasión por la moda que la impulsa a llevar creativos outfits que la hagan lucir fenomenal. La integrante de “Esto es guerra” nos sigue demostrando su conocimiento en la materia al llevar uno de los prints que se mantendrá vigente esta temporada.

Cada verano distintos estampados y patrones marcan la pauta de las tendencias, según las propuestas que presentan los diseñadores de moda durante los Fashion Week, y este 2020 el tie dye se perfiló como uno de los favoritos. Un estilo al que la retadora del programa de América tv no dudó en añadirlo dentro de sus must have.

En Instagram Rosángela Espinoz compartió una postal luciendo el estampado tie dye en un maxi vestido en tonos azules de tiras sphagetti y escote en V que tenía, además, dos aberturas a la altura del muslo que le añadieron un toque sexy a su diseño.

La dueña de “Chica selfie boutique” complementó su look con unos zapatos de plataforma altos para lucir mucho más estilizada y destacar la pieza que denotaba un estilo fresco y playero.

En una segunda postal Rosángela Espinoza mostró una propuesta más casual para llevar la moda de las prendas desteñidos, asociadas al movimiento hippy de los 70, en el día a día. Una tendencia que como hemos visto no solamente abarca a los hoodies o joggers sino también se pueden crear estilismos más chic -ya Maria Pia Copello se animó a utilizarlo en un vestido de salida de playa-. ¿Y tú wapa te animarías con estos outfits?

La tendencia del tie dye

Este 2020 hemos constatado que el tie dye llegó para quedarse y se incorporó en todo tipo outfits para diversas temporadas. “El print se reinventa de la mano de múltiples firmas que apostaron por incorporarlo en sus colecciones estivales. En Dior, por ejemplo, el estampado de tie dye se vio en tonos azules que impregnaban monos y faldas. Isabel Marant, por su parte, apostó por vestidos del estampado con aire boho y otras firmas como Off-White y Tibi apostaron por el print para pantalones y vestidos”, refieren desde Vogue.es.