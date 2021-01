Lob degrafilado, el nuevo corte de Kendall Jenner que nos queda bien a todas

Kendall Jenner no es ajena a los cortes de cabello, ya que su carrera como modelo siempre le presenta nuevas oportunidades para cambiar de look. Y si bien la famosa no experimenta tanto con su melena como sus hermanas, cuando lo hace este siempre tiene una lección de belleza que podemos tomar en cuenta.

Esta vez, la modelo ha sorprendido a sus seguidores con un nuevo corte de cabello que está dando de qué hablar en el mundo de belleza. Se trata de un lob degrafilado (o en capas) que termina a la altura de sus hombros y que además de estilizarla, está en plena tendencia.

El regreso de los looks noventeros a la moda también ha salpicado al mundo de la belleza, y los estilos con capas son lo más popular para este 2021 en cuanto a cortes para el cabello. En el caso de Kendall Jenner, ella se encargó de elegir un largo mediano que resulta ideal para las que quieren un cambio que no sea muy dramático. Además, si tienes el cabello delgado, este corte te favorecerá mucho.

Otro beneficio del lob es que es muy favorecedor para todo tipo de rostros: ovalados, cuadrados, en forma de corazón, cuadrados, etc. Además, puedes peinar este corte en capas en diferentes estilos, ya sea en ondas, ‘desenfadado’ como Kendall Jenner, lacio o como prefieras. Y ya que este corte sigue siendo suficientemente largo, todavía puedes sujetarlo o amarrarlo en diferentes peinados o incluso en looks ‘despeinados’ que lucen súper cool. No por nada este haircut también es el favorito de famosas como Emma Stone, Anne Hathaway o Felicity Jones.