Bottega Veneta abandona completamente las redes sociales

Bottega Veneta es una de las primeras firmas de moda en retirarse voluntariamente de las principales redes sociales. Esta semana, la marca decidió retirarse de Instagram, Facebook y Twitter, dejando a sus todos seguidores con una multitud de preguntas.

La decisión de abandonar las redes sociales parece algo poco estratégico, considerando que actualmente la tecnología ayuda a que las marcas tengan mayor exposición y alcance. No obstante, se conoce que la nueva resolución se dio bajo la dirección creativa de Daniel Lee, quien tampoco está involucrado en ninguna plataforma social y que además se caracteriza por mantener un perfil bajo dentro de esta llamativa industria.

La noticia de Bottega Veneta viene justo dos semanas después que la firma italiana fundada en 1966 presentó de manera digital su colección de primavera-verano 2021. Por su parte, Daniel Lee dejó en claro en múltiples ocasiones que su objetivo nunca ha sido tener presencia en las redes sociales. De hecho, en su última presentación el diseñador prohibió al público compartir imágenes y/o vídeos de la colección a través de redes.

De esta manera, Bottega Veneta se convierte en la primera marca de lujo perteneciente al conglomerado Kering (que también tiene a firmas como Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen y más) en retirarse completamente de las redes sociales.

Fashion irony 101: what’s missing from social media in 2021? @BottegaVeneta is. The @KeringGroup house is the first fashion brand to exit @instagram @Facebook & @Twitter, weeks after unveiling #DanielLee’s SS21 private viewing at Saddler’s Wells, London. #BottegaVeneta pic.twitter.com/rsh8w3G2ce