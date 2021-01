El vestido con estampado tartán que luce la hija de Maria Pía Copello

María Pía Copello es una de las famosas del medio local que tiene una pasión por la moda que siempre nos deja lecciones de estilo. Una afición que también podemos ver en su hija Catalina quien comparte un gusto por los outfits con tendencias.

En Instagram la ex conductora de “Esto es guerra” compartió una serie de instantáneas al lado de su familia con motivo del recibimiento del nuevo año 2021. Para la ocasión la intérprete de “Like” utilizó un vestido negro corto con efecto corrugado que generó un punto de atracción. Un estilo clásico y muy frecuente en la ex animadora infantil. No obstante, nuestro radar de moda no podía pasar por alto el sublime outfit que empleó su hija de cinco años.

Y es que cada vez es más frecuente que los hijos de los famosos empiecen a conquistar el mundo de la moda desde una temprana edad. En este caso Catalina utilizó un vestido con uno de los estampados más universales y versátiles pues gracias a su diseño se encuentra dentro de los prints que trasciende al género -lo podemos ver en colecciones de hombres y mujeres-. Nos referimos al estampado de cuadros, el cual tuvo un alza del 42 % en las búsquedas en Pinterest en el 2020, según explica el portal Marie Claire.

Sobre los estampados de cuadros existen diversos tipos que varían en colores y tamaños, pero los más clásicos son el vichy y el tartán. Anteriormente vimos a personajes como Francisca Arronsson o Gianella Marquina llevar el print vichy en vestidos y bikinis para el verano. Asimismo, la hija de Adamari López, tampoco se quedó atrás con las tendencias y mostró su potencial fashionista con una romántica blusa y falda tartán. Un print que sin duda alguna no podemos dejar de lado esta temporada.

Origen del estampado tartán escocés

Originalmente se lo conocía como tartán a la tela estampada que los escoceses introdujeron en su país en el año 1500, de acuerdo al portal Bustle. Sin embargo, cuando los fabricantes británicos y estadounidenses comenzaron a replicar el estampado de tartán, comenzaron a llamarlo ‘plaid’ (a cuadros). En la actualidad, este look es uno de los estampados más clásicos dentro del mundo de la moda pues no solo ha sido usado por miembros de la realeza británica, sino que también grandes firmas lo han hecho el protagonista de sus colecciones. “Hay mucho más tartán en camino para la primavera de 2020”, revelaron en el medio The Telegraph ante la estrategia de casas de moda como Gucci, Dior y Chanel que usaron tartán últimamente.