Tartán, el estampado estrella del outfit navideño de la hija de Adamari López

Adamari López ha transmitido la gran pasión que tiene por la moda a su hija Alaia. ¿Cómo lo sabemos? En más de una ocasión hemos visto a la pequeña lucir outfits dignos de portada.

Lo cierto es que Adamari López ni su hija Alaia son ajenas a nuestro radar de moda. Y es que en el pasado, ambas nos han demostrado tener una vena fashionista que desarrollan con la creación de impresionantes atuendos. Uno de los más recientes outfits que llevó la primogénita de Tony Costa y Adamari nos vuelve a confirma este pensamiento.

En Instagram, Adamari López compartió una fotografía de Alaia donde la pequeña luce una teñida ideal para la época navideña. Su look consistió de una blusa blanca de mangas largas con un cuello estilo ‘Peter Pan’ con borde rojo y una franja azul con detalles que sirvió como cinturón. Para complementar esta prenda, la hija de Tony Costa llevó unas panti medias rojas y unos shorts con un estampado escocés también en rojo.

El outfit de la hija de Adamari López resulta ideal para la época de fiestas ya que incorpora colores muy representativos de la Navidad. Además, elementos como el cuello ‘Peter Pan’ y el estampado estilo escocés (también conocido como tartán) crearon una atmósfera preppy que le dieron a Alaia un look sofisticado sin ser muy abrumador para su edad. Lo mejor de todo es que este atuendo es muy versátil y todas lo podemos recrear según nuestra edad ¡y estilo personal!

Sobre el tartán escocés

Originalmente se lo conocía como tartán a la tela estampada que los escoceses introdujeron en su país en el año 1500, de acuerdo al portal Bustle. Sin embargo, cuando los fabricantes británicos y estadounidenses comenzaron a replicar el estampado de tartán, comenzaron a llamarlo ‘plaid’ (a cuadros). En la actualidad, este look es uno de los estampados más clásicos dentro del mundo de la moda pues no solo ha sido usado por miembros de la realeza británica, sino que también grandes firmas lo han hecho el protagonista de sus colecciones. “Hay mucho más tartán en camino para la primavera de 2020”, revelaron en el medio The Telegraph ante la estrategia de casas de moda como Gucci, Dior y Chanel que usaron tartán últimamente.