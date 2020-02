Harry Styles desata furor en los premios Brit con estos 3 outfits

Harry Styles asistió a los premios Brit ayer por la noche, y sin duda fue uno de los grandes protagonistas de la velada por diferentes razones.

El cantante desfiló por la alfombra roja llevando uno de los outfits más comentados de la noche pues incluyó varios elementos que no solo resaltaron su atractivo, sino que, como suele demostrarnos, desafían el concepto tradicional de la masculinidad, y amplía la libertad que esta puede tener en la moda.

Styles lució un traje café con una camisa celeste con un cuello al estilo ‘Peter Pan’ y por encima, un suéter lila adornado con un collar de perlas (un accesorio que ya lo hemos visto usar en ocasiones pasadas). El outfit firmado por Gucci recibió su toque final gracias al calzado, que en esta oportunidad fueron unos zapatos estilo Mary Jane (como esos que solíamos usar para el colegio) negros con medias blancas.

El look de Harry, que representa a la perfección la nueva imagen de Gucci (y él siendo embajador de la marca hace un excelente trabajo) fue complementado con una manicure lila que combinó con su suéter y un detalle que no pasó desapercibido. En el pecho, Styles llevó un listón negro como símbolo de luto por la muerte de su ex novia, Caroline Flack, quien falleció el 15 de febrero.

La presentación

Como una buena estrella de pop, Harry Styles cambió de outfit para realizar una presentación en vivo y fue un look que robó muchos suspiros.

Para interpretar su tema, ‘Falling’, el cantante británico subió al escenario luciendo un traje encaje blanco, sostenido con tirantes, un collar de perlas y el detalle de infarto: guantes de encaje blancos para crear un total look de encaje blanco. Este outfit fue hecho especialmente para él por la firma italiana Gucci.

Finalmente, para unirse a la ceremonia, Harry Styles deslumbró en un traje amarillo con una camisa de seda morada con lunares, y por encima, corbata morada de Marc Jacobs. ¡Sin duda fue el gran fashionista de la noche!