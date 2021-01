Tiffany pone a la venta el collar de diamantes más caro de su historia

Tiffany & Co. es una de las firmas de joyería más conocidas del mundo gracias a la calidad de sus productos y el impacto que estos han tenido en la cultura popular. Y es que después de aparecer en clásicos como ‘Breakfast at Tiffany’s' y engalanar a celebridades como Lady Gaga, estos diamantes son considerados símbolo de prestigio y exclusividad.

La compañía con base en Nueva York tiene algunas de las joyas más caras del mundo, no obstante esas piezas no se comparan a la que Tiffany & Co. pondrá a la venta próximamente. ¿Quieres saber de qué se trata? Aquí te contamos todos los detalles de la noticia que tiene a la empresa neoyorquina en boca de todos.

Se trata de un collar que contiene un diamante de 80 quilates con un interior súper puro. Este tiene color D y forma ovalada, elementos que combinados con su gran tamaño hacen de esta pieza “un verdadero milagro de la naturaleza y uno de los diamantes más raros jamás descubiertos”, reveló el director ejecutivo del Consejo de Diamantes Naturales, David Kellie. El diamante será colocado en un collar de archivo que Tiffany confeccionó originalmente para la Feria Mundial de 1939.

Si bien se desconoce la cifra que Tiffany & Co. pagó por el diamante, un portavoz de la joyería adelantó que la pieza fue extraída de Botswana y se cortó y pulió en Israel. Sobre el precio, el representante de la firma reveló que este alcanzará las ocho cifras y estará a la venta en la próxima reapertura de la boutique insignia en Nueva York en el 2022.

Hasta el momento, el collar continúa en etapa de desarrollo por lo que no se sabe cuántos diamantes tendrá al final. Lo que sabemos es que la versión original presentaba una gran piedra aguamarina de 2000 quilates decorada con una fuente de 429 diamantes. ¡Tendremos que esperar hasta primavera del próximo año para ver el look final del collar!