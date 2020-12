Paren todo: My Chemical Romance acaba de lanzar su propia línea de maquillaje

My Chemical Romance enloqueció a sus fanáticos de todas las edades cuando anunciaron su esperado regreso a la escena musical después de siete años. Hoy, la banda vuelve a acelerar los corazones de sus seguidores gracias a la noticia del lanzamiento de su propia línea de maquillaje.

La línea de cosméticos de My Chemical Romance está inspirada en el álbum Three Cheers For Sweet Revenge. Esta cuenta con una paleta de sombras de ojos, un delineador de doble punta y una brocha doble para hacer los looks de Gerard Way. ¡Nuestras fantasías emo por fin se vuelven realidad!

Asimismo, los colores de la colección oscilan entre rojos profundos y misteriosos negros que te ayudarán a crear un asombroso smokey eye digno de la escena emo. Lo mejor de todo es que todos los productos son veganos y libres de crueldad animal.

La colección de maquillaje de My Chemical Romance estará disponible este 10 de diciembre y puedes adquirir todos los productos que quieras a través de su portal web oficial. Para más detalles no dudes en visitar la página www.mychemicalromance.com y sigue paso a paso el lanzamiento de la línea emo más cool del año.