Andrea Llosa se declara amante del look de zapatillas con outfits formales

Andrea Llosa tiene una pasión por la moda que comparte con el resto del mundo, a través de los outfits que lleva tanto frente como fuera de cámaras.

La mujer de prensa posee de una vena fashionista que rara vez la hace pasar desapercibida. Y es que a diferencia de muchos, Andrea Llosa no teme experimentar con colores fuertes para crear looks de impacto. No obstante, también hay ocasiones donde la periodista opta por atuendos más sobrios y monocromáticos para seguir diversificando su estilo. Un ejemplo de ello se puede ver en el conjunto comfy que estrenó hace poco.

En Instagram, Andrea Llosa compartió una postal del outfit total black que llevó en su día libre. La pieza estuvo conformad por un top con escote en ‘V’ cubierto por saco abierto que rozó la mitad de sus muslos y un pantalón estilo palazzo de acabado suelto. Sin embargo, cuando pensamos que todo su look estaría conformado por elementos negros, la periodista nos sorprendió con un calzado diferente que le dio ese toque moderno a su atuendo elegante pero cómodo.

Para máximo confort, Andrea Llosa optó por completar su look total black con unas coloridas zapatillas Puma en el modelo ‘Future Rider Play On’. Este calzado deportivo le dio a su atuendo un carácter más vanguardista que además de estar en plena tendencia, combina lo mejor de los dos mundos: estilo y comodidad. Y tú wapa, ¿te animas a usar zapatillas con tus looks más sobrios y clásicos?

Zapatillas con outfits elegantes

Al igual que Andrea Llosa, tú también puedes usar zapatillas con outfits monocromáticos, con pantalones palazzo, sacos e incluso trajes. “En estos días, los trajes para mujeres son tan versátiles que incluso agregar calzado simple, como zapatillas de deporte, puede cambiar el aspecto de formal a informal. La adición de zapatillas de deporte con un traje puede dar una sensación citadina elegante, un toque casual o puede mantener el aspecto formal con un toque de practicidad”, revelaron los expertos en el portal ‘Outfit Trends’.