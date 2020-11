Combina tus botas XL para verano en outfit total white como Chris Soifer

Chris Soifer tiene una pasión por la moda que no duda en plasmar a través de sus outfits. La ex integrante de “Esto es guerra” ha demostrado su afición por los looks monocromáticos y esta vez hizo lo propio empleando un outfit total white.

La hermana de Michelle Soifer derrochó estilo utilizando las botas más populares entre las famosas peruanas: las botas Xl. Y es que este calzado tiene el poder de añadirle un toque sexy a nuestros outfits para lucir más stylish. Un elemento que destacó su look y no pasó desapercibido por nuestro radar de moda.

Y es que además de las clásicas versiones de piel negra las de color blanco son perfectas para otorgarle más elegancia a un outfit. Una propuesta fresca, versátil y luminosa que podemos usar en verano pues, así como lo demostró Flavia Laos o Yahaira Plascencia, no existe una estación específica para lucirlas.

El look de Chris Soifer estuvo compuesto por un vestido evasé de escote redondo y mangas cortas, ligeramente holgado, pero que gracias a su cinturón negro lució mucho más ceñido a su figura. Asimismo, para completar su atuendo la ex chica reality utilizó unas gafas de sol oscuras y unos collares dorados.

Looks monocromáticos

Cabe precisar que los looks monocromáticos siguen siendo parte de las grandes tendencias que se observaron en la Semana de la moda de Milán, según refieren desde la revista Vogue edición España-. Una de las claves para armar estos outfits es la simplicidad; sin embargo, las especialistas sugieren mezclar distintas texturas -cuero, encaje, piel, denim, brillos, bordados- y jugar con varias tonalidades de una misma gama cromática.

“Puede que los looks monocromáticos no sean los más fáciles de adaptar al día a día, por eso, escoger las prendas -y también el tono- que lo definan supondrá la diferencia entre un estilismo ponible y democrático y otro que presente más dificultad. Apuesta por piezas con las que te identifiques -los básicos pueden ser un buen punto de partida- y decántate por tonos empolvados si eres de las tímidas”, explican en Vogue.