Fascínate con el majestuoso vestido de alta costura de Dorita Orbegoso

Dorita Orbegoso ha demostrado tener una afición por la moda que reafirma a través de sus outfits. La bailarina posee un estilismo versátil en el que no duda por combinar texturas, tonos y prints.

Esta vez la empresaria apostó por llevar a otro nivel sus estilismos luciendo un elegante look que tuvo como protagonista a su majestuoso vestido de alta costura.

Dorita Orbegoso y su vestido de alta costura

Anteriormente Dorita Orbegoso captó la atención de nuestro radar de moda empleando prendas de látex y looks inspirados en la socialité Kim Kardashian -quien se caracteriza por emplear prendas ceñidas y no teme arriesgar con todo tipo de looks-. En esta ocasión le dio un giro total a su style luciendo una pieza de la diseñadora Elizabeth Muñoz de Rinascere Atelier.

La también empresaria se enfundó en un vestido de encaje ceñido al cuerpo con transparencias en el corpiño y de escote halter que, además, llevó una amplia capa de gasa de blanco óptico que se anudó en su cintura por medio de un broche. Detalle importante en el outfit pues permite obtener dos estilismos con solo agregar o quitar dicho accesorio.

Asimismo, cabe precisar que el largo del vestido ayudó a crear efecto visual de piernas más largas y el color del vestido también favoreció a destacar su tono de piel.

En cuanto al peinado Dorita optó por llevar un recogido con su melena ligeramente ondulada y optó por emplear unos zapatos de tacón de acrílico. Elementos de su look que sirvieron para redondear y potenciar un style sofisticado y etéreo. ¿Y a ti wapa también te gustaría brillar con un outfit así?