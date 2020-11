Si te encanta el total white, llévalo este verano como Tefa Loza

El verano se encuentra a la vuelta de la esquina y uno de los colores infaltables para esta temporada es el blanco, un tono que trasmite frescura y ligereza. Una de las formas más efectivas de llevarlo es a través de un look monocromático. Un estilo que Spheffany Loza no pasó por alto y lució con mucho estilo en el último outfit que compartió en Instagram.

La hermana de Melissa Loza utilizó un conjunto total white compuesto por un top de escote cuadrado, mangas largas que tenía unos detalles en el hombro abullonados y una mini falda con volantes en la parte inferior.

Outfits total white para el verano

El blanco es uno de los colores que se emplea con mayor frecuencia para looks de playa pues es un tono que nos remite paz y serenidad. Además, el blanco, así como el negro es uno de los colores que reflejan elegancia y nunca fallan.

Según refieren en la revista Vogue una de las combinaciones que denotan un estilo sesentero son los pantalones de lino junto con los crop tops halter. Otra opción que sigue la tendencia del crop top es llevarlo con una falda midi y unas zapatillas para obtener un outfit más sport.

Una de las principales ventajas de emplear un outfit monocromático, según explican en la revista Glamour, es que éstos no tienen pierde pues podemos combinar con las diversas tonalidades de un mismo color. En este caso Tefa Loza utilizó un mismo tono, pero también podemos combinarlo con otras prendas de tono similar en nude o beige.

Asimismo, otro consejo que podemos aplicar es jugar con las texturas, entre ellas podemos utilizar transparencias, prendas con fake leather, terciopelo, mezclilla, lentejuelas, abrigos fury y seda, entre otros. Y, por supuesto, si queremos darle un plus a un look monocromático los accesorios tendrán un rol muy importante. La decisión es tuya, no olvides que lo más importante es que te sientas cómoda y a gusto.