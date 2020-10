Karina Borrero da cátedra de estilo con llamativo vestido azul eléctrico

Karina Borrero tiene una pasión por la moda que siempre pone en evidencia a través de los outfits que utiliza para el día a día.

La mujer de prensa es considerada por muchos, un referente de estilo al que siempre pueden acudir para obtener un poco de inspiración al momento de elegir sus outfits. Y es que, Karina Borrero ha demostrado tener una vena fashionista que la impulsa a probar nuevos estilos que muchas veces, hacen que las personas le den una oportunidad a los atuendos que pensaron que nunca funcionarían.

Este fue el caso de uno de los outfits más llamativos que Karina Borrero ha usado en un tiempo. La periodista compartió en su perfil de Instagram la fotografía de un vestido de encaje licrado en tono azul eléctrico, que por debajo contó con un underwear nude. La pieza además, presentó un escote redondo y mangas 3/4 que le dieron un look dulce y sofisticado. Para complementar su look, Karina usó unas plataformas cerradas en tono nude.

Si bien esta no es la primera vez que Karina Borrero lleva un vestido midi con mangas 3/4 , es el color que hizo toda la diferencia con este look. La mujer de prensa nos demostró que tonos fuertes no son tan intimidantes como parecen, si los usamos de una manera que se sienta auténtica a nuestro estilo. Además, para bajar un poco la intensidad del azul, Karina lo llevó en un encaje, que le dio un look más formal y usó unos zapatos nude para que estos no compitan con su vestido y de paso la hagan lucir más estilizada.