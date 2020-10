Adele reaparece en televisión con deslumbrante outfit de terciopelo

Adele reapareció en el show The Saturday Night Live luciendo un espectacular outfit con una elegante blusa de terciopelo.

La intérprete de “Rolling in the deep” irradió estilo en el video promocional del programa junto a Gabriella Wilson -más conocida como H.E.R- y Kate McKinnon, conductora que forma parte del programa de la cadena NBC.

Ya anteriormente la cantante británica sorprendió a la prensa y a sus seguidores con el cambio radical de su figura gracias a un estricto régimen alimenticio y una adecuada rutina de ejercicios.

Esta vez derrochó glamour llevando su cabellera suelta con unas ligeras ondas y una blusa ceñida que definió su cintura. Además, empleó una mascarilla negra para redondear su look.

"Hola, soy Adele y soy la presentadora de Saturday Night Live esta semana con H.E.R. como invitada musical", comenta en el video. Y McKinnon pregunta: "Espera, ¿H.E.R. o ella?". A lo que la presentadora indica que podría ser McKinnon la que cante. "O quizá sea yo", finaliza la británica creando un halo de esperanza en sus fans para que vuelva a cantar.

Adele deja en shock a sus fans con nuevo cambio de look de confinamiento

Adele no deja de conmocionar a sus fanáticos (y al mundo entero) cada vez que decide compartir una fotografía que evidencia su drástico cambio de look gracias a la pérdida de más de 30 kilos.

En la foto, Adele viste un outfit sencillo que reveló la ocasión casual en la que se encontraba viendo el proyecto de Beyoncé. Se trató de un polo de manga larga (tipo de mallas) de fondo marrón con estampado de lunas, similar al que usó la cantante americana en el filme.

Para la parte inferior, Adele llevó unas leggings negras para completar su comfy outfit. No obstante, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue su delgada figura y el estado de su cabello. La intérprete de ‘Hello’ lleva su melena de un color dorado ligeramente más oscuro en las raíces y con un acabado rizado que da la ilusión de un peinado playero o vacacional.