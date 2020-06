Adele presume el antes y después de su figura reusando uno de sus vestidos

Adele nos ha dejado a todos boquiabiertos cuando semanas atrás, reapareció en redes sociales después de unos meses y nos mostró el radical cambio de look que le dio una dieta que la hizo perder 45 kilos.

Desde entonces, hemos visto cómo la ganadora del Grammy presume su nueva figura en ajustados vestidos (como el que llevó para su cumpleaños número 32) o reusando los outfits que usó años atrás durante sus giras para mostrarnos el antes y después de su transformación.

Este fue el caso de uno de sus más recientes posts en Instagram. Adele compartió una foto del outfit que llevó para el concierto del Festival Glastonbury allá por el 2016. Se trató de un vestido negro, de mangas largas hecho de tela semi transparente y decorado con una cascada de lentejuelas en diversos colores. Hoy, cuatro años la intérprete de 'Hello' volvió a usarlo.

Después de la fotografía del evento oficial, Adele nos reveló cómo pasaba la cuarentena: viendo la grabación del concierto en casa, cantando y usando el vestido de aquella ocasión para hacer de la experiencia más realista y divertida.

Al momento, la publicación de Adele cuenta con más de cuatro millones de 'me gusta' y claro, miles de comentarios llenos de cumplidos halagando su nueva figura y otros, preguntando si la cantante insinúa la llegada de un nuevo disco. A esto, ella solo respondió lo siguiente: "Por supuesto que no. Corona no ha terminado. Esto en cuarentena. Usa mascarilla y se paciente."