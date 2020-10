Paulina Rubio reaparece en alfombra roja con vestido azul eléctrico

Paulina Rubio volvió a pisar un escenario y lo hizo con un impactante look total blue para presentarse en la última edición de los Latin Billboards.

La cantante mexicana hizo su aparición primero en la alfombra roja del destacado evento con un flamante vestido azul en el que mostró un llamativo outfit que no dejó indiferente a nadie.

El modelo que utilizó se trató de un mini vestido de seda azul eléctrico con un escote en V y tres correas en la cintura que ayudaron a definir su silueta. El modelo tenía un corte asimétrico en la parte delantera para que se pudieran lucir sus botas altas de gamuza en azul.

Además, la intérprete de “Ni una sola palabra” eligió una mascarilla en la misma tonalidad para no desencajar su look. Y es que ahora debido a la pandemia por el nuevo coronavirus ya no solamente será necesario pensar en el vestido ideal sino también en el cubreboca que combine muy bien con el outfit.

Después, Paulina Rubio subió a los escenarios con un mini vestido metalizado de corte asimétrico que la hizo brillar junto a Raymix al presentar su más reciente tema 'Tu y yo'.

“Creo que la música es universal, no creo que haya etiquetas que no me pueda quitar y poner. Raymix es muy talentoso, a mí me encanta hacer cosas con él porque me saca de mi cajón, de mi zona de confort", refirió la cantante de 49 años sobre su presentación en los Latin Billboards 2020.