Thaísa Leal muestra su belleza natural gracias a look sin maquillaje

Thaísa Leal es considerada por muchos, una de las influencers más hermosas de Latinoamérica.

La Youtuber y nutricionista brasilera posee de un saludable estilo de vida que además de mantenerla en forma, también afecta positivamente en sus looks de belleza. Y es que si bien le gusta usar maquillaje cada cierto tiempo para complementar sus deslumbrantes outfits, Thaísa Leal parece preferir llevar el rostro al natural.

En su perfil de Instagram, Thaísa Leal no teme compartir con sus miles de seguidores las ocasiones cuando se abstiene del maquillaje. De hecho, cuando la Youtuber no está usando un look natural de makeup, posa con un bare face, sin rastro de cosmético alguno (excepto los que usa para cuidar de su piel).

De esta manera, Thaísa Leal nos demuestra que gracias a su alimentación balanceada y saludable estilo de vida, tiene un cutis radiante y terso que la hace lucir fabulosa. Además, al mostrarse sin maquillaje, la modelo nos demuestra que está contenta con sus looks y se siente hermosa con o sin makeup, ¡una lección muy valiosa que todas deberíamos tener en cuenta!