Ducelia Echevarria derrocha elegancia con impresionante vestido de gala

Ducelia Echevarría conoce el poder que tiene la moda para mostrar más de nuestros gustos y claro, realzar nuestra belleza.

En el pasado, la participante del reality Esto Es Guerra ha llamado la atención de nuestro ojo fashionista gracias a los outfits en tendencia que compartió con sus seguidores. Esta vez, Ducelia Echevarría vuelve a demostrar su pasión por la moda a través de un deslumbrante vestido de alta costura que destacó su lado más glamuroso.

La chica reality compartió en su perfil de Instagram, las fotografías del vestido de gala que modeló meses atrás. La pieza contó con un impresionante top incrustado con cristales, pedrería y un profundo en ‘V’ ligeramente cubierto con una malla semi transparente. La falda, que inició a la altura de su cintura, contó con tableros hechos de la tela satinada en tono palo rosa que hizo match con la parte superior.

El vestido de gala de Ducelia Echevarría fue un éxito total ya que consiguió un beauty look de alto impacto que deslumbró a más de uno en redes sociales. El escote con incrustaciones brillantes (y sub tonos rosas) combinó a la perfección con la sedosa falda rosada que la favoreció mucho: no sólo en términos de su figura, sino que el color le dio un look dulce, suave y rejuvenecido.