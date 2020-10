Penélope Cruz se despide de su cabello oscuro y estrena cambio de look

Penélope Cruz es una de esas actrices que no suele cambiar mucho de look. De hecho, la famosa ha hecho de su gruesa cabellera castaña uno de sus sellos de belleza. Hasta ahora.

Contra todo pronóstico o advertencia, Penélope Cruz decidió cambiar radicalmente de look y lo vimos por primera vez en sus redes sociales. En Instagram, la española compartió un video en el cual explicó, junto a otros compañeros y amigos, cómo ejercer correctamente el derecho de voto, y fue en ese clip donde pudimos ver su nuevo cabello rubio.

Tras el shock inicial que nos causó ver el nuevo cambio de look de Penélope Cruz, pudimos analizar a profundidad la técnica de teñido que utilizó. Para este nuevo ‘hair do’, la actriz optó por unas mechas degradadas, que conservaron el efecto de la raíz natural. Además, de su tinte, la española estrenó un nuevo corte de cabello inspirado en las tendencias de los 90’s.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Penélope Cruz cambia de look. Este año, la actriz adoptó una melena enrulada y cobriza para el personaje que estaba interpretando. Hoy, Penélope vuelve a cambiar de look, y si bien no sabemos si se trata de un requisito de su profesión, su nuevo tinte está causando furor.