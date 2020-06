Penelope Cruz sorprende con su más reciente y atrevido corte de cabello

Penelope Cruz no suele realizarse cambios de look radicales salvo cuando sus los personajes de sus películas lo requieren. Esta vez no ha sido la excepción y gracias al estreno del tráiler en Netflix de ‘La red de avispa’ en el que la actriz participa hemos notado el nuevo corte de cabello de la española.

La actriz anteriormente tenía la melena larga y lacia, y en otra ocasión se inclinó por un bob midi espectacular, pero para esta producción tuvo que optar por un estilo midi con unos rulos que le otorgan mayor volumen a su cabellera.

Como se recuerda, la intérprete de la película Dolor y Gloria ha hecho numerosas películas y trabajos en la pantalla, se ha camuflado en personajes imposibles, dando lo mejor de sí y reflejando las tablas que tiene delante de las cámaras.

Asimismo, debido a la multitud de papeles que ha tenido que realizar en el mundo de la interpretación, han sido muchos los looks que ha lucido. Su rostro, uno de los más conocidos internacionalmente, es analizado constantemente y siempre se encuentra a la expectativa de los medios por los nuevos estilos que pueda adoptar.

Ahora, se acaba de hacer público el trailer de la película 'La red de avispa' donde ha compartido rodaje con Ana de Armas. En este trailer podemos ver a la mujer de Javier Bardem con un look completamente distinto al que nos ha tenido acostumbrados todo este tiempo. Penélope ha aparecido con la melena más corta y rizada. Aún así, nos ha dejado impactados porque cualquier pequeño cambio estético que se haga, le favorece por igual.

Con información de Europa Press