Dayanita cautiva con outfit deportivo que marca tendencia de moda

Dayanita tiene una pasión por la moda que cada día hace más visible ante sus seguidores, a través de los outfits que comparte en redes sociales.

Recientemente, la actriz cómica se ha convertido en uno de los personajes preferidos por nuestro radar de moda. Y es que en las últimas semanas, Dayanita ha sorprendido a todos sus admiradores con deslumbrantes vestidos de gala que dejaron ver su lado más glamuroso.

Esta vez, la integrante del ‘Wasap de JB’ nos volvió a demostrar su conocimiento de las últimas tendencias de moda, con su más reciente outfit. Se trató de un buzo de algodón con estampado de tie dye en tonos celestes y rosados.

No obstante, esta no es la primera vez que Dayanita luce un look de tie dye. En el pasado, la actriz cómica ha compartido en su Instagram otros atuendos con este estampado, sin embargo ahora nos demuestra que además de seguir vigente, esta tendencia de moda es una de sus preferidas.