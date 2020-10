Yalitza Aparicio cautiva con vestido asimétrico al recibir galardón

Yalitza Aparicio es una de las actrices mexicanas que triunfa en la industria de Hollywood no solamente por su labor como actriz sino también por su loable trabajo en temas de inclusión y diversidad.

Ante ello, la actriz de 26 años recibió un importante galardón durante el evento Hombres del Año 2020 en la Ciudad de México, organizado por revista GQ México. La protagonista de “Roma” posó junto al destacado reconocimiento luciendo un deslumbrante vestido negro asimétrico que impresionó a más de uno.

"La igualdad, la diversidad y la inclusión, no las debemos realizar de forma forzada, sólo porque están estipuladas en un reglamento. Si las cosas no comienzan desde el corazón y no tomamos estos temas en serio, no podemos seguir avanzando", escribió Yalitza en su perfil de Instagram.

Para este evento de gala Yalitza empleó un elegante outfit que la hizo lucir increíble. La pieza en cuestión llevaba un elaborado diseño asimétrico con bordados étnicos que provocaron un contraste entre el color oscuro del vestido y el detalle mexicano.

Asimismo, la actriz complementó su look con una mascarilla confeccionada con el mismo material. Un estilismo que sin duda alguna veremos más a menudo como parte de la nueva normalidad. Ya no solo se tratará de encontrar el vestido que mejor encaje con nosotros sino también la mascarilla que vaya a juego con el outfit.

De esta forma Yalitza Aparicio logra resaltar con éxito su belleza latina con este sofisticado look de gala en el nos demuestra que el glamour no tienen por qué dejarse de lado durante estos tiempos de pandemia.